Turistas encontram câmara escondida em apartamento em Matosinhos

O alerta foi dado esta quinta-feira, via Facebook. Um grupo de jovens turistas da Malásia encontrara uma câmara escondida numa tomada na casa de banho de um apartamento que alugaram em Leça do Balio, Matosinhos, via Booking.com.

A descoberta foi feita por uma das mulheres, que chamou a polícia mal descobriu o objeto na casa de banho, na madrugada de quinta-feira.

Na publicação, feita em mandarim, a jovem explica. “Encontramos uma mini-câmara na casa de banho do apartamento na primeira noite no Porto. Ficamos muito assustadas e queríamos abandonar a casa, mas tive medo porque o dono da casa vivia por baixo e já era meia noite”, começa por salientar Rubee Woo, no seu Facebook, onde publicou várias fotos do incidente.

Chamada a polícia, as jovens “em pânico” esperaram cerca de meia hora pelas autoridades, que confirmaram a existência do aparelho e o removeram.

As jovens acabaram por abandonar o apartamento, mas não sem antes se queixarem por terem visto “a polícia e o dono a conversar e a fumar”. “Sinto que a polícia não vai fazer nada contra o proprietário porque eles conversaram alegremente durante bastante tempo”, lamenta a narradora, que fez queixa na polícia e, mais tarde, também na divisão de turismo da polícia portuense.

“Espero que o proprietário seja punido”, diz Rubee Woo, que decidiu partilhar a história “para alertar outros viajantes”. “Ter uma nota alta não significa nada. O dono era muito simpático e guiou-nos pelo Porto. Agora estou assustada e vou sempre procurar se há câmaras em todos os sítios onde ficar”, remata.

A publicação sobre o assunto gerou, em menos de 24 horas, mais de 1,4 mil reações, quase mil comentários e mais de 2,9 mil partilhas.

A Renascença contactou a PSP e aguarda uma resposta das autoridades.