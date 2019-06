Leganés segura Cuéllar por mais duas épocas

O Leganés anunciou a renovação com Iván Cuéllar, guarda-redes de 35 anos, que estava em final de contrato com o clube.

"Pichu" Cuéllar, como é conhecido, fica com ligação ao clube válida por mais duas temporadas. O guarda-redes, reconhecido pela sua forte personalidade, chegou ao Leganés há duas épocas e foi titular nas duas campanhas em que o clube garantiu a permanência na liga espanhola.

Formado no Atlético de Madrid, foi no Sporting de Gijón que Cuéllar fez carreira. Esteve nove épocas no clube, antes de se transferir para o Leganés. Quando terminar o novo contrato, o guarda-redes terá 37 anos.