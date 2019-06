Bruma aprovado por José Alberto Costa

José Alberto Costa aprova a contratação de Bruma aos alemães do Leipzig e considera que o internacional português dará um passo em frente na sua carreira se mudar para o Dragão.

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio portista que também passou como treinador adjunto pelo Sporting, fala de um extremo com "velocidade, poder de drible e iniciativa no um para um". No entanto, o ex-jogador não arrisca quanto à possibilidade do extremo do emblema alemão poder assumir-se como sucessor de Brahimi.

"Depende do estado de maturação dele , do rendimento que teve, depende da evolução que foi patenteando. Mas é um jogador que me agrada", acrescenta.

Costa confia na gestão de Sérgio Conceição para extrair o melhor de Bruma. O antigo médio acredita que o extremo "vai lucrar" com a mudança para a Invicta.

Lembrando que a história joga a favor do FC Porto sempre que este recruta jogadores ao Sporting ou que passaram pelo clube de Alvalade, desde logo como sucedeu no seu tempo, quando "foram buscar o Futre".