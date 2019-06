"Fasquia alta" para Portugal nos Jogos Europeus

Marco Alves, o chefe de missão de Portugal aos Jogos Europeus de Minsk, na Bielorrússia, diz que há a expectativa de cumprir a meta de "defender sete das dez medalhas" conquistadas na edição anterior, a primeira, em Baku no ano de 2015.

A delegação lusa entra hoje em ação, com o tiro, ténis de mesa e Judo, numa edição em que a fasquia está alta para as cores nacionais.

"Sim, a fasquia está alta. Temos aqui os nossos melhores atletas, com objetivos individuais que passam por lugares de pódio", admite em Bola Branca, Marco Alves, que destaca a "qualidade das instalações, já existentes. A Bielorrússia não é um destino fácil, mas faz parte do dia a dia da gestão de uma missão e estamos cá para criar as melhores condições para os nossos atletas".

Portugal, com 98 atletas, compete em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.



Os Jogos Europeus decorrem até dia 30.