Vidal Fitas: "Pode ser o Tavira a não querer renovar parceria com o Sporting"

O diretor desportivo do Sporting-Tavira garante nada saber sobre a intenção, noticiada pelo jornal "O Jogo", de os leões acabarem com a parceria estabelecida com o clube algarvio.

De acordo com aquele diário, Frederico Varandas vai cortar o investimento nas modalidades em três milhões de euros. Na próxima época, o Sporting voltará a ter o basquetebol na liga, mas o ciclismo pode ser extinto. A situação deve ser revelada oficialmente na Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, no próximo dia 29.

"Não tenho a informação se o Sporting quer renovar a parceria. Sei é que ela acaba a 31 de Dezembro. Mas até pode ser o Clube de Ciclismo [de Tavira] a não querer renovar, atenção! Não tem que obrigatoriamente ser o Sporting a não querer", começa por referir Vidal Fitas, em Bola Branca, deixando entender que o acordo também pode romper-se pelo lado do emblema algarvio, o que, nesse caso, nada teria a ver com "desinvestimento".

"Se uma das partes não quiser renovar a parceria, nenhuma das outras deve ficar chateada", acrescenta o dirigente da histórica equipa do pelotão nacional.