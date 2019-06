​Encerramento de jardins de infância. “Fica-se aqui sem ninguém, sem escola, sem nada”

Rio de Mel, fica a cinco quilómetros de Palhais. Por ali já houve muito mel, muitas crianças e muita vida, contam os mais velhos.



“Se der duas voltas à aldeia, vai ser difícil encontrar mais alguém para entrevistar”, sorri António Santos, 89 anos, que não nega ter ficado descontente com a notícia de mais um encerramento na freguesia: o jardim de infância vai mesmo fechar portas.

Em Rio de Mel, a porta do jardim de infância ainda se abriu à nossa presença, mas professora e auxiliar não foram autorizadas a prestar declarações. Seguimos para ouvir a população. Armando Loureiro, 68, já viu fechar a escola primária há cerca de dez anos e, agora, o fecho do jardim de infância rouba-lhe a alegria dos dias. “Se as coisas não melhorarem, isto fica deserto, os mais jovens saem à procura de emprego, os velhos acabam, está tudo fechado. A malta não gostou, mas ninguém se opôs e agora não temos cá ninguém. Acho mal, gostávamos de ter cá as coisas, a população fica mais pobre, trazia mais vida. Fica-se aqui sem ninguém, sem escola, sem nada”, desabafa.

Armando há muito que não tem filhos a estudar, mas João Silva, 41 anos, tem o filho, de quatro anos, no jardim de infância de Rio de Mel. Enquanto trabalha no campo, está sempre de olho no pequeno, mas a vida vai mudar.

“Acho mal fechar, o jardim foi feito cá na terra, era para continuar, mas os que têm as divisas é que sabem. Ele deve ir de autocarro, mas ainda não sei o futuro. Era de continuar o jardim de infância”, diz, visivelmente desorientado.