Petr Cech está de volta ao Chelsea, mas noutras funções. O guarda-redes terminou a carreira esta temporada, no Arsenal, e regressa a Stamford Bridge para ser o novo conselheiro técnico e de performance do clube.

"Estou muito feliz por ter esta oportunidade de voltar ao Chelsea e ajudar o clube a criar as melhores condições possíveis para melhorar o desempenho dos jogadores. Não vejo a hora de começar este novo desafio", disse Cech, citado pelo Chelsea.

O antigo internacional checo termina a carreira aos 37 anos. Um percurso feito, maioritariamente, em Inglaterra. Esteve 11 épocas no Chelsea e as últimas quatro no Arsenal. O seu último jogo foi, precisamente, diante dos "blues", na final da Liga Europa, em que o dérbi de Londres foi ganho pelo Chelsea, por 4-1.

Antes de chegar a Inglaterra, o guarda-redes, formado no Plzen, passou pelos checos do Chmel Blsany e do Sparta de Praga. A sua primeir experiência fora do seu páis foi no Rennes, onde esteve duas temporadas. Em 2004 foi contratado por Mourinho para o Chelsea.