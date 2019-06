Manchester City inclui Danilo para reduzir preço de Cancelo

O Manchester City pretende incluir Danilo no negócio com a Juventus por João Cancelo. O internacional português, de acordo com a imprensa italiana, vai mesmo deixar Turim e Manchester é o seu destino.

De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", Danilo, antigo lateral-direito do FC Porto, é sugerido pelos ingleses para abater aos 60 milhões de euros exigidos pela Juve.

Os campeões italianos pagaram cerca de 40 milhões ao Inter, há uma época, e o jogador, de 25 anos, convenceu dirigentes e adeptos. No entanto, o desejo de Guardiola terá seduzido Cancelo.

Se rumar ao clube inglês, o lateral-direito já sabe que terá oposição forte. Mesmo com a saída de Danilo, Cancelo terá de contar com a concorrência do titularíssimo Kyle Walker. O internacional inglês renovou contrato, recentemente, até 2024.