Saiba como o Atlético seduziu João Félix

O jornal "AS" descreve como fundamental o que se passou entre domingo e segunda-feira. João Félix já estaria inclinado para rumar a Madrid e com viagem marcada, mas subsistiam rumores de que a capital espanhola poderia apenas ser uma escala, numa altura em que Manchester City e Juventus tentavam aproximar-se dos 120 milhões da cláusula de rescisão com o Benfica.

Foi aí que entraram em ação vários dirigentes do emblema espanhol, numa caça aos Félix. O avançado acabaria por viajar para Madrid na companhia dos pais e até do irmão mais novo, Hugo, que também joga no Benfica.

Foram todos colocados dentro do Estádio Wanda Metropolitano, onde lhes foi dado conhecer a história, a dimensão e os planos para o clube e para João Félix. E só saíram de lá depois de convencidos de que o Atlético de Madrid era a melhor opção para o ainda avançado do Benfica. Com ironia, o jornalista do "AS" descreve a operação com uma “sedução atlética”.

O Atlético de Madrid vai pagar 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão de que o Benfica não abdica. O avançado, de 19 anos, já fez exames médicos e será apresentado nos próximos dias como reforço dos espanhóis.