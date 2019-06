Levantada interdição de banhos no Tamariz e Carcavelos

Foi levantada, nesta sexta-feira de manhã, a interdição em vigor em algumas das praias da linha de Cascais. Na ponta direita da Praia de Carcavelos e na Praia do Tamariz, voltaram a ver-se bandeiras verdes.

A decisão foi tomada depois de biólogos locais e a delegada de saúde terem verificado que as algas vermelhas que na quinta-feira apareceram nestas zonas não estão relacionadas “com a que se verificou no Algarve”.

Tratou-se apenas de “uma situação de afloramento de algas normal, que ocorre ao longo de todo o ano”, concluíram.

Por precaução, e pelo que já tinha acontecido no início da semana no Algarve, as autoridades marítimas decidiram içar a bandeira vermelha na ponta direita da Praia de Carcavelos e na Praia do Tamariz, na quinta-feira à tarde.

Esta manhã, biólogos e a delegada de saúde de Cascais estiveram no local e declararam que as algas não representam perigo para a saúde pública.

A constatação deverá ser “confirmada, com certeza, pelos resultados laboratoriais por parte da APA [Agência Portuguesa do Ambiente]. Para já, levantámos as restrições e volta tudo ao normal, referiu à Renascença o comandante Pereira da Terra.