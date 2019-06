Fernando Torres põe ponto final na carreira

Fernando Torres termina a carreira de futebolista, aos 35 anos. O ponta-de-lança espanhol fez o anúncio, através de um vídeo publicado nas redes sociais, em que diz que "chegou o momento".

"Depois de 18 anos apaixonantes, chegou o momento de pôr um ponto final na minha carreira", resume, prometendo mais detalhes para um conferência de imprensa a realizar no domingo, em Tóquio.

Torres joga no Sagan Tosu, do Japão, há um ano. O jogador tinha contrato até dezembro, com mais uma temporada de opção, mas não irá continuar.

Destacado pelo Atlético de Madrid, o internacional espanhol, que venceu Liga dos Campeões, Liga Europa, Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa, nunca foi campeão nacional por qualquer dos clubes que representou.

E no seu currículo tem os comprovativos de passagens por Chelsea, Liverpool e Milan, além do Atlético, clube ao qual regressou, após as experiências em Inglaterra e Itália.

Despediu-se do Atlético há um ano e seguiu para o Japão. Marcou quatro golos, em 19 jogos, na primeira época, e esta temporada ainda não tem qualquer golo, em 13 jogos realizados pelo Sagan Tosu, último classificado da liga japonesa.

Para a história ficam os quase 300 golos que marcou em toda a sua carreira.