Porto tem concorrência da Atalanta por Buffon

A Atalanta está interessada em contratar Gianluigi Buffon. Apesar do guarda-redes ter manifestado intenção de não voltar a jogar em Itália, o clube de Bergamo, de acordo com a Sky Sport, de Itália, apresentou uma proposta para tentar demovê-lo.

A seu favor, a Atalanta a Liga dos Campeões. O clube alcançou um histórico terceiro lugar na liga italiana e tem acesso direto à fase de grupos da Champions, ao contrário do FC Porto que terá de passar duas eliminatórias.

Pierluigi Gollini, já chamado à seleção italiana, mas ainda sem se ter estreado, e Berisha, internacional albanês, são dividiram a titularidade na Atalanta, na última temporada. Apesar da qualidade demonstrada por ambos, o clube estará à procura de um guarda-redes com mais experiência, a nível internacional, e Buffon encaixa no perfil.

O Dragão continua a ser, no entanto, o destino apontado como mais provável para o jogador de 41 anos. Buffon esteve no PSG, na temporada passada, depois de deixar a Juventus ao fim de uma vida de ligação ao clube de Turim. O antigo internacional italiano poderia suceder a Casillas, que deverá anunciar a retirada do futebol, depois de em maio ter sofrido um enfarte do miocárdio, num treino, no Olival.