Bruma, Camacho e Dost nas bancas

O mercado continua a preencher as primeiras páginas dos três jornais desportivos. Bruma, Camacho e Dost são as figuras do dia.

"O Jogo" dedica manchete ao FC Porto: "Bruma prefere o Dragão". Empresário coloca o FC Porto entre os pretendentes, a par de PSV e Spartak de Moscovo. Dez milhões para Bruma, assinala "A Bola".

"Bas Dost rejeita milhões", titula o "Record". Clube mexicano ofereceu 20 milhões de euros, mas holandês prefere ficar em Alvalade. Rafael Camacho continua a dar que falar em todos os desportivos e "A Bola" faz manchete com o extremo.

"Trabalho de leão". O jornal foi ver como o jogador passa as férias a preparar o futuro. Extremo trabalha com "personal trainer" no complexo desportivo do Real Massamá.

"A Bola" faz, ainda, o raio-x com Raul de Tomás, recorrende à ajuda de Bebé, que jogou com o avançado no Rayo Vallecano. "É bom, mesmo bom", diz o extremo português.

Ainda da atualidade do Benfica, o "Record" revela que Jota renova, se por para jogar, e que Mário Rui está na lista de reforços, caso Grimaldo saia. Depois de ter sido dado como certo no Vitória de Guimarães, Krovinovic poderá, afinal rumar ao Norwich, clube promovido à Premier League.

"O Jogo" dá, ainda, conta do interesse dos encarnados em Yusupha, do Boavista.

O jornal da Global Media faz contas ao desinvestimento do Sporting nas modalidades. Varandas vai cortar três milhões. Destaque, ainda, nas primeiras páginas para a entrevista de Carlos Pereira, presidente do Marítimo, ao jornal "A Bola". "Os clubes estão reféns dos grandes e recebem ameaças", diz o dirigente.