Frederico Morais nos 16 avos de final do Rio Pro

Frederico Morais garantiu, esta quinta-feira, um lugar nos 16 avos de final do Rio Pro, prova do Circuito Mundial de Surf. O português foi segundo classificado na quarta bateria da primeira eliminatória da prova.

Frederico Morais, que este ano ficou de fora do circuito, está a participar no Rio na qualidade de suplente, ao beneficiar da ausência de surfistas lesionados. Esta quinta-feira, foi superado pelo brasileiro Filipe Toledo, mas conseguiu ficar à frente de Sebastian Zietz, do Hawai, por apenas 0,30 pontos.

O surfista luso teve 5,67 e 3,93 como as suas duas melhores ondas, num total de 9,60, contra os 9,30 de Zietz, enquanto Filipe Toledo foi um vencedor destacado, com 13,97. Toledo e Morais seguem assim em frente, enquanto Zietz terá de disputar a ronda de eliminação para tentar se manter em prova.