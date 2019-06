Penálti falhado deixou Chile a um golo dos "oitavos"

O Chile ficou a um golo dos oitavos de final do Mundial feminino de futebol. A seleção sul-americana precisava de derrotar a Tailândia por três golos de diferença, esta quinta-feira, mas fê-lo apenas por 2-0.

As chilenas entraram com tudo em jogo e foram sempre muito rematadoras (19-4 em remates, 5-2 à baliza), no entanto, falhou maior acerto na finalização. Já depois de uma bola à barra e de uma primeira parte sem golos, o marcador foi inaugurado por um auto-golo de Waraporn Boonsing, aos 48 minutos. Maria Urrutia marcou, ao minuto 80, o golo que deixava o Chile muito perto da próxima fase.

Quando, seis minutos depois e após revisão das imagens do videoárbitro no relvado, a árbitra da partida apontou para a marca de penálti, por uma falta da guarda-redes tailandesa sobre Maria Urrutia, a fação chilena do estádio entrou em apoteose. Porém, chamada a bater, Francisca Lara atirou com estrondo à trave - e, desta vez, não houve repetições. O Chile ainda procurou o golo salvador, mas não conseguiu. No final, a maioria das jogadoras não conteve as lágrimas.

Este resultado deixa o Chile na terceira posição do grupo F, com três pontos, mas fora do lote de melhores terceiros classificados. Os Estados Unidos, que bateram a Suécia, também por 2-0, com golos de Lindsey Horan e Jonna Andersson (na própria baliza), venceu o grupo, com nove pontos. As suecas ficaram em segundo, com seis. No último lugar, ficou a Tailândia, sem pontos.

Os EUA têm encontro marcado com a Espanha, enquanto a Suécia vai medir forças com o Canadá.