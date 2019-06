Brahimi sobre o final do contrato com o FC Porto. "Tenho de estudar as opções que tenho"

Yacine Brahimi falou pela primeira vez, esta quinta-feira, sobre o facto de o seu contrato com o FC Porto estar a expirar. O internacional argelino será um jogador livre a partir do dia 1 de julho.

"Sim, é verdade, o meu contrato termina dia 30 de junho. São coisas que fazem parte do futebol e tenho de estudar as opções que tenho", afirmou Brahimi, em declarações ao canal "France24".



O extremo não levantou o véu sobre o seu futuro: "O meu representante está a tratar do assunto. Eu estou concentrado na CAN e no jogo de domingo, com o Quénia. Deixo tudo o resto nas mãos do meu agente."

Nesta quinta e, provavelmente, última época pelo FC Porto, Brahimi, de 29 anos, marcou 13 golos em 49 jogos. No total, o camisola oito soma 54 golos em 215 jogos de dragão ao peito.