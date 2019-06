D. Manuel Clemente: "Se nós queremos pôr coração neste mundo, então repartamos o nosso também"

Esta quinta-feira, durante a solenidade litúrgica do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, conhecida popularmente como Corpo de Deus, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, lembrou, no Largo da Sé de Lisboa, no final da procissão que juntou milhares de pessoas na baixa da capital, o significado desta solenidade, apelando aos fiéis que a celebrem diariamente, pois, diz, será “um sinal de que um Deus repartido é o coração do mundo”.

“E, sendo assim, o sinal é um apelo. Porque se nós queremos pôr coração neste mundo, então repartamos o nosso também. Então, façamos com Cristo, e em Cristo, isto mesmo: uma vida partilhada. E o mundo encontrará o seu centro. Isto pode ser feito todos os dias, na casa de cada um, na comunidade de cada qual, na empresa, na escola, nas férias de quem as tenha, num leito de hospital: partilhar o coração, fazer da nossa vida o que Deus fez da sua em Jesus Cristo, um pão repartido”, lembrou o Cardeal Patriarca de Lisboa.

As dioceses portuguesas celebraram esta quinta-feira o Dia do Corpo de Deus, uma solenidade litúrgica que começou a ser celebrada há mais de sete séculos e meio, em 1246, na cidade de Liège, na Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV através da bula “Transiturus”, em 1264, dotando-a de missa e ofício próprios. A Portugal, a solenidade terá chegado provavelmente nos finais do século XIII e tomou a denominação de Festa de Corpo de Deus, embora o mistério e a festa da Eucaristia seja o Corpo de Cristo.

Esta exultação popular à Eucaristia é manifestada no 60.º dia após a Páscoa e forçosamente a uma quinta-feira, fazendo assim a união íntima com a Última Ceia de Quinta-feira Santa.

A propósito desta Solenidade Litúrgica do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Papa pediu ontem no Vaticano que seja um momento de “reavivar” a fé na Eucaristia. Francisco disse que esta celebração desafia os católicos a “dar um lugar central à Eucaristia” na sua vida. E acrescentou: “É a Eucaristia que nos faz viver a vida de Cristo e faz a Igreja”.