Sporting faz "proposta importante" por Lucas Robertone

O presidente do Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, confirmou, esta quinta-feira, que o Sporting fez uma proposta pelo médio Lucas Robertone.

"Recebemos uma proposta importante do Sporting [por Robertone], mas continuamos a falar para ver o que acontece", afirmou Rapisarda, em entrevista à "Radio Rivadavia AM 630".

De acordo com o jornal "O Jogo", o Vélez aceitou uma proposta de oito milhões de euros do Sporting por Robertone e falta, apenas, acertar detalhes com o jogador argentino, de 22 anos, que se encontra em Itália a tratar do passaporte.