Golo no último suspiro leva Camarões aos "oitavos" do Mundial feminino

Os Camarões apuraram-se para os oitavos de final do Mundial feminino de futebol, esta quinta-feira, com uma vitória dramática sobre a Nova Zelândia, por 2-1.

Num jogo muito disputado, mas maioritariamente dominado pelas africanas, o primeiro golo surgiu apenas aos 57 minutos. Njoya Ajara adiantou os Camarões, com um remate cruzado, após belo trabalho dentro da área. Tudo parecia encaminhado, porém, aos 80 minutos, um erro grave de Awona quase deitou tudo a perder. A lateral cortou uma bola inofensiva de forma desastrada e enviou a bola para o fundo da própria baliza.

O impasse durou e parecia permanente, até que os Camarões tiveram um momento "à Sergio Ramos". Ao minuto 95, Ajara avançou pelo corredor central, tirou uma adversária da frente com um grande recorte e atirou, em arco, para o fundo das redes, assinando o "bis" que levou a sua seleção aos oitavos de final.

No outro jogo do grupo, entre duas seleções já apuradas, a Holanda bateu o Canadá, por 2-1. Anouk Dekker e Lineth Beerensteyn marcaram para as campeãs europeias, enquanto a lendária Christine Sinclair apontou o golo das norte-americanas.

Face a estes dois resultados, a Holanda vence o grupo E, com nove pontos, mais três que o Canadá, segundo classificado. Os Camarões passam aos "oitavos" como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Na próxima fase, a Holanda terá pela frente o Japão e o Canadá defrontará os Estados Unidos ou a Suécia. Já os Camarões terão pela frente Alemanha, França ou Inglaterra.