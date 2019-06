Nani na equipa "All-Star" da Liga norte-americana

Nani foi escolhido para integrar a equipa "All-Star" da MLS, Liga norte-americana de futebol.

O organismo anunciou, esta quinta-feira, que o internacional português, de 32 anos, foi eleito pelos adeptos para participar no jogo das estrelas, frente ao Atlético de Madrid, marcado para 31 de julho no estádio do Orlando City, equipa que Nani representa.

“Estou muito feliz neste momento. Tenho a certeza que vai ser um dia fantástico e espectacular. Obrigado a todos", agradeceu o extremo, que é um dos melhores marcadores da MLS, com oito golos, aos quais junta quatro assistências.

Nani juntou-se ao Orlando City em fevereiro de 2019, proveniente do Sporting. O avançado tinha regressado esta temporada a Alvalade e levava nove golos em 28 jogos. O brilho não se apagou nos Estados Unidos.