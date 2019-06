Raúl é o novo treinador do Real Madrid B

O Real Madrid confirmou, esta quinta-feira, que Raúl González será o treinador da equipa B, o Castilla, na próxima temporada.

Foi no site oficial que o clube anunciou a promoção de Raúl dos cadetes e juvenis B, que treinou na época que agora finda, para a equipa secundária, que disputa a Segunda División B, terceiro escalão do futebol espanhol. O Castilla perdeu o "play off" de promoção para o Cartagena.

Raúl é uma lenda do Real Madrid. Eternamente associado ao "7", o antigo avançado e internacional espanhol representou os "merengues" durante 16 temporadas, tendo conquistado duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça da Europa, seis campeonatos e quatro Supertaças de Espanha. Só lhe faltou a Taça do Rei.