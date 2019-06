IC19 reaberto ao trânsito no sentido Sintra-Lisboa depois de acidente que envolveu quatro ligeiros

O IC19 esteve cortado durante cerca de uma hora ao final da tarde desta quinta-feira no sentido Sintra-Lisboa, tendo sindo reaberto por volta das 20h00. O corte deveu-se a um acidente na zona de Alfragide, pouco antes do Estado Maior da Força Aérea, que envolveu quatro automóveis ligeiros, o que obrigou a um desvio do trânsito precisamente para a saída de Alfragide.

Ao local acorreram uma viatura dos bombeiros e uma ambulância do INEM.



Ao mesmo tempo, também na zona de Alfragide, mas em sentido contrário, um segundo acidente, envolvendo três automóveis ligeiros, obrigou a que a circulação se fizesse apenas numa via, tendo duas estado cortadas durante um longo período, o que congestionou de sobremaneira o trânsito naquele local.

[Notícia atualizada às 20h18]