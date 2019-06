Boris Johnson ou Jeremy Hunt: um deles vai suceder a Theresa May

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, é o adversário de Boris Johnson na eleição interna no partido Conservador para suceder a Theresa May, tendo Michael Gove sido eliminado, foi revelado esta quinta-feira.

A sexta volta da eleição indicou que o ministro dos Negócios Estrangeiros conseguiu o apoio de 77 dos 313 deputados do grupo parlamentar conservador, mais dois votos do que os 75 recolhidos pelo ministro da Saúde, Michael Gove. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson voltou a vencer destacado, desta vez com 160 votos.

Os dois finalistas vão agora ser submetidos a uma votação dos cerca de 160 mil militantes do partido e o vencedor será anunciado no final de julho.

Theresa May mantém-se em funções, devendo apresentar a demissão logo que o sucessor esteja definido, abrindo caminho para a sua nomeação como primeiro-ministro.