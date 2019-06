"Alô, fala o professor!" Marcelo é "protoganista" do novo vídeo de “La Casa de Papel”

Foi com uma surpreendente chamada do Presidente Marcelo que a Netflix anunciou o novo membro do célebre grupo de assaltantes de “La Casa de Papel”.

“Bem-vinda, Lisboa! Agora sim este bando está completo!!”, pode ler-se na publicação do Twitter, feita pela Netflix esta quinta-feira.



No vídeo partilhado nas redes sociais da plataforma de streaming, vemos Itziar Ituño, atriz que interpreta a inspetora Raquel Murillo, a anunciar a mais recente novidade da terceira temporada da série espanhola.

Murillo, que até agora integrava a equipa da polícia, passa a assim a fazer parte do bando de criminosos liderado pelo “Professor”, interpretado por Álvaro Morte.

Ora, o professor que ligou a Itzar Ituño é outro e tem raízes em Belém. No vídeo, que soma mais de 109 mil visualizações, ouvimos o ator Bruno Ferreira a imitar a voz de Marcelo Rebelo de Sousa numa chamada semelhante à protagonizada pelo Presidente português na estreia do programa da Cristina.



O trailer da terceira temporada da série, divulgado no início deste mês, já se previa uma possível ligação a Portugal. No navio onde estão reunidos os assaltantes à Casa da Moeda espanhola é possível ver uma bandeira portuguesa.

A terceira temporada de “La Casa de Papel” estreia a 19 de julho.