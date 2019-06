Varzim contrata extremo que se estreou na Premier League aos 19 anos

O Varzim anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Levi Lumeka, extremo inglês de 20 anos que se estreou na Premier League aos 19.

Foi no site oficial que o clube poveiro comunicou a chegada de Lumeka, que terminava contrato com o Crystal Palace, clube em que foi formado. Na última época, o avançado esteve emprestado ao Leyton Orient.

"É uma boa oportunidade para mim jogar no Varzim. É um clube bom, ambicioso. É um novo passo na minha carreira, estou muito motivado e com muita vontade de mostrar aos adeptos aquilo que sou capaz de fazer. Sei que o Varzim é um (...) bom formador de jovens talentos e tenho a certeza que fiz uma boa escolha e na altura certa, para crescer e evoluir como jogador", afirmou Levi Lumeka, em declarações reproduzidas no site do Varzim, que milita na II Liga.