Primeira palestra de Jesus no Flamengo: "Só podemos falar em ganhar, ganhar e ganhar"

O Flamengo divulgou um excerto da primeira palestra de Jorge Jesus aos jogadores do Flamengo. O treinador português, ladeado por dirigentes e secundado pela sua equipa técnica, teve os atletas à disposição num auditório e foi claro na mensagem: "Neste clube só podemos falar em ganhar, ganhar e ganhar".

No primeiro dia de trabalho com os jogadores, Jesus, que substitui Abel Braga e cuja transferência para o Flamengo tem dado que falar, sublinhou que "o mais importante não é o treinador, nem os jogador, o mais importante é o Flamengo".

Com esta mensagem, JJ pretende que a equipa tenha um objetivo comum e compromisso com o clube. A estreia oficial do treinador português está marcada para 11 de julho, à 1h30, frente ao Atlético Paranaense, em jogo a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Taça do Brasil.