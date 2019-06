Stéphane Jobard é o novo treinador do Dijon. O francês, de 48 anos, no entanto, é tudo menos uma novidade para o clube. Antigo jogador do Dijon, Jobard é adjunto da equipa principal há cinco anos e antes tinha treinado os juniores.

Será a sua estreia como treinador principal, sucedendo a Olivier Dall'Oglio, técnico do Dijon nas últimas sete temporadas e que se transferiu para o Brest, clube que na próxima época estará na Ligue 1.

No site oficial, o Dijon, que terminou a Liga francesa no 11.º lugar, informou que Stéphane Jobard assinou contrato por duas temporadas.