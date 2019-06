Pedro Sousa avança no Challenger de Blois

Pedro Sousa está nos quartos de final do Challenger de Blois, em França. O tenista português Daniel Dutra Silva, na 3.ª ronda, por 6-4 e 6-0. O número dois nacional, 122 do mundo, é o primeiro cabeça-de-série do torneio e voltou a comprovar o estatuto, diante do brasileiro, 588 do "ranking" ATP.

Tristan Lamasine (254) é o próximo adversário de Sousa. O francês é o 17.º cabeça-de-série e derrotou o argentino Federico Coria (179), na ronda anterior, por 6-4 e 7-6.