Zinchenko renova pelo Manchester City

O Manchester City anuncia a renovação de contrato com Oleksandr Zinchenko. O internacional ucraniano tinha vínculo até 2021, mas assinou por mais três temporadas, até junho de 2024.

Formado no Shakhtar, o médio que é utilizado como lateral-esquerdo por Guardiola, foi contratado aos russos do Ufa, em 2016, por um valor que terá rondado os dois milhões de euros.

Zinchenko foi cedido ao PSV, no primeiro ano de contrato com o City, e fixou-se no plantel em 2017/18. Esta temporada, o jogador, de 22 anos, fez 29 jogos e marcou um golo. A renovação de Zinchenko segue-se à de Kyle Walker.