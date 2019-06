Srna junta-se à equipa técnica de Luís Castro no Shakhtar

Darijo Srna será adjunto de Luís Castro no Shakhtar Donetsk. O antigo defesa decidiu retirar-se, aos 37 anos, depois de uma época no Cagliari. Apesar de ter propostas para continuar a jogar, Srna decidiu mudar de carreira e vai aprender com o treinador português.

Antigo capitão da seleção da Croácia, Srna foi também capitão do Shakhtar, clube que representou durante 15 temporadas. É um regressa à casa onde conquistou 26 troféus.

Srna completa a equipa técnica de Luís Castro composta pelos adjuntos Vítor Severino, Filipe Celikkaya e João Brandão, que era adjunto da equipa B do FC Porto, pelo treinador de guarda-redes António Ferreira e pelo analista José Costa.