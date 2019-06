Antes de Félix, Atlético de Madrid confirma Marcos Llorente

O Atlético de Madrid confirma a contratação de Marcos Llorente, ao Real Madrid. O médio, de 24 anos, vai assinar por cinco temporadas, depois de realizar exames médico, e o Atlético paga, de acordo com a imprensa espanhola, 40 milhões aos vizinhos da capital.

É um reforço para compensar a saída de Rodri, que deverá reforçar o Manchester City, a troco de 70 milhões de euros.

Formado no Real Madrid, Llorente passou as primeiras duas épocas, como sénior, na equipa B. Sem espaço na formação principal, o jogador foi cedido ao Alavés em 2016/17. Integrado no Real na temporada seguinte, o médio, que ainda não foi internacional A por Espanha, fez 36 jogos pelo clube, em dois anos.

Depois de confirmar Marcos Llorente, o Atlético de Madrid está a preparar a apresentação de João Félix.