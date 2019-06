Ajax renova com o treinador Erik ten Hag

O Ajax anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Erik ten Hag. O treinador holandês, de 49 anos, estende a relação com o clube até 2022. São mais três temporadas com o treinador que, esta época, levou a equipa às meias-finais da Liga dos Campeões, foi campeão da Holanda e venceu a taça.

Erik ten Hag está há um ano e meio no Ajax. O antigo defesa foi adjunto do Twente e do PSV, antes de se estrear como treinador principal no Go Ahead Eagles. Passou pela equipa B do Bayern Munique e pelo Utrecht, antes de assinar pela equipa de Amesterdão quando decorria a época 2017/18.