Frederico Silva fica pelo caminho em Bratislava

Frederico Ferreira Silva foi eliminado na 3.ª ronda do Challenger de Bratislava, na Eslováquia. Depois de ter batido Gonçalo Oliveira, na eliminatória anterior, o tenista português foi derrotado por Vaclav Safranek, em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 7-6.

Frederico, 327 do mundo, entrou mal na partida, mas ameaçou recuperar no segundo set. Acabaria, no entanto por cair no "tie break", com 8-6 a favor do checo, 350 do "ranking" ATP.