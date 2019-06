Sarri quer ajudar Ronaldo "a bater mais recordes"

Maurizio Sarri foi apresentado, esta quinta-feira, como novo treinador da Juventus e o técnico fez questão de destacar que também será o novo treinador de Ronaldo. Treinar o internacional português é "uma subida de patamar", sublinha. "Já treinei bons jogadores, jogadores muito bons no Chelsea e agora dei um passo em frente e vou para o melhor do mundo", refere.

O plano de Sarri possa por "ajudar Ronaldo a bater mais laguns recordes". Nesta conferência de imprensa, Sarri avaliou, ainda, o trabalho realizado pelo seu antecessor, considerando que Allegri lhe deixa "uma herança pesada".

"Não será fácil vencer, nos próximos cinco anos, aquilo que Allegri venceu, nos últimos cinco. Gostaria de continuar a ver uma equipa capaz de decidir um jogo em dez minutos, depois de meia hora de dificuldades. A equipa dele era uma equipa muito difícil de defrontar, do ponto de vista mental", observa.

Allegri foi cinco vezes campeão italiano e manteve a hegemonia da Juve em Itália, mas falhou a conquista da Liga dos Campeões. Objetivo que o novo técnico assume, mas com a salvaguarda de que "a nível europeu há um conjunto de equipas - oito ou nove - que têm a mesma força que a Juventus". "A responsabilidade, na minha opinião, é maior a nível interno. A nível europeu, temos o objetivo, um sonho que vamos perseguir com toda a determinação, mas com a consciência de que é um objetivo monstruoso", acrescenta.

Sarri, de 60 anos, regressa a Itália, em busca do seu primeiro título na Seie A, depois de ter lutado por ele, pelo Nápoles, precisamente frente ao clube de Turim. Na época passada, esteve no Chelsa, onde ganhou a Liga Europa. Foi terceiro classificado na Premier League e finalista da Taça da Liga.