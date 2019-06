Corona em "maus lençóis" com a seleção do México

O presidente da Federação de Futebol do México reacendeu a polémica com a situação de Jesús Corona e deixa entender que o jogador do FC Porto terá problemas em entrar nas próximas convocatórias de Tata Martino.

Corona não foi chamado para a Gold Cup e Yon de Luisa recordou em declarações à ESPN, o caso de março, em que o avançado estava convocado para a seleção, acedeu juntar-se ao grupo, mesmo estando lesionado, mas terá voltado atrás no compromisso assumido com o treinador.

"Houve uma parte de senso comum que o técnico passou ao jogador. Como podia ele explicar ao resto do grupo e aos mexicanos que um jogador joga 90 minutos antes de uma data FIFA, joga 90 minutos depois de uma data FIFA e, justamente, para a data FIFA está lesionado?", observou o dirigente, completando que "quando o senso comum não é aplicável temos um problema".



"Aqueles que não quiserem vir não os vamos convidar. Aqueles que não puderem vir por razões justificadas serão considerados em futuras convocatórias", alerta Yon de Luisa, que voltou a criticar o comportamento do FC Porto, que "reagiu tarde e mal na informação médica prestada".