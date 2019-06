Corpo de Deus. Procissão é o ponto alto das festividades que assinalam esta Solenidade

Esta quinta-feira é Dia do Corpo de Deus, um feriado religioso que se assinala 60 dias depois da Páscoa. Esta Solenidade, celebrada desde o século XIII pela Igreja Católica, “é um dia em que somos convidados pela Liturgia a refletir no Mistério Eucarístico e da importância da Eucaristia na vida dos cristãos”, explica o cónego Luís Manuel Pereira da Silva, Prior na Sé de Lisboa.

Daí “a própria afirmação da fé nesse Mistério e na presença do Senhor Jesus. E, por isso, é assinalado muitas vezes com procissões solenes. (…) No fundo, levar Jesus sacramentado pelas ruas das nossas cidades ou aldeias significa isso mesmo, quer dizer que Jesus está presente e de maneira particular a sua presença para nós, hoje, a sua presença de excelência é na Eucaristia ao ponto de ser nosso alimento”, sublinha o também especialista em Liturgia.

Em Lisboa, a Festa do Corpo de Deus tem início às 11h30 na Sé Patriarcal de Lisboa. Após a celebração, segue-se entre as 13h00 e as 16h00 um tempo de Adoração ao Santíssimo Sacramento, havendo ainda a possibilidade dos fiéis se confessarem.

A partir das 17h00 realiza-se a procissão pelas ruas da baixa da capital, com início na Sé. É a “procissão historicamente mais antiga e importante da capital pelo seu percurso, pelo número de fiéis que habitualmente congrega, demonstrativo do ambiente de fé, profundidade de vivência religiosa”, refere uma nota da organização.

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, vai presidir às celebrações deste Dia do Corpo de Deus.

A propósito desta Solenidade Litúrgica do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Papa pediu ontem no Vaticano que seja um momento de “reavivar” a fé na Eucaristia.

Francisco disse que esta celebração desafia os católicos a “dar um lugar central à Eucaristia” na sua vida. E acrescentou “é a Eucaristia que nos faz viver a vida de Cristo e faz a Igreja”.

O Corpo de Deus é uma celebração com raízes medievais. Desde o século XIII, muitas localidades assinalam uma solenidade que evoca o “triunfo do amor de Cristo pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia”. começou a ser celebrada há mais de sete séculos e meio, em 1246, na cidade de Liège, na atual Bélgica, tendo sido alargada à Igreja latina pelo Papa Urbano IV através da bula “Transiturus”, em 1264, dotando-a de missa e ofício próprios.