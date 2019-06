Portugal defende sete das dez medalhas nos Jogos Europeus

A comitiva de 99 desportistas conta com 31 repetentes, destacando-se os oito da comitiva de 12 do futebol de praia, os sete dos 14 canoístas e os seis de entre os 17 do judo.​ Os Jogos Europeus acontecem em Minsk, na Bielorrússia.

Portugal apresenta-se nos II Jogos Europeus, de sexta-feira a 30 de junho em Minsk, na Bielorrússia, com sete atletas/equipas a defender o lugar de pódio de Baku 2015, enquanto os outros três medalhistas viram as duas modalidades sair do programa. Dos sete, Telma Monteiro, no judo, e Marcos Freitas e Tiago Apolónia — em Baku foram acompanhados de João Geraldo, agora substituído por João Monteiro -, em equipas de ténis de mesa, enfrentam o desafio de defenderem os respetivos títulos. Aos 33 anos, Telma Monteiro apresenta-se com a experiência e a consistência de resultados internacionais, que já lhe tinham valido, entre outras, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio2016.

Marcos Freitas e Tiago Apolónia, respetivamente quarto e sétimo do "ranking’"europeu, estão acompanhados de João Monteiro, 20.º, num trio com capacidade para lutar pelos melhores lugares individuais, mas sobretudo coletivos — em Baku 2015, o ouro surgiu depois de triunfo por 3-1 na final sobre a França. Rui Bragança, que tinha sido ouro no taekwondo na categoria de -58 quilos, e o seu colega Júlio Ferreira, que foi medalha de bronze, viram a sua modalidade sair do evento, tal como aconteceu com o triatlo, no qual João Silva foi vice-campeão. Bragança, atual 14.º do "ranking" mundial e sétimo europeu, batera no combate decisivo o espanhol Jesus Tortosa Cabrera por 6-5.

O canoísta Fernando Pimenta foi o único português a conquistar duas medalhas em Baku, ambas de prata, em K1 1000 e 5000, distâncias nas quais é o atual campeão do mundo. O limiano assume agora o desafio de fazer algo a que está habituado, subir ao mais alto lugar do pódio – tem no currículo 86 medalhas internacionais –, numa seleção de canoagem com mais embarcações com potencial de surpreender. No tiro, o experiente João Costa não desdenhará repetir a prata em pistola de ar comprimido a 10 metros.

O futebol de praia mantém oito dos elementos que há quatro anos chegaram ao bronze, distinção que Beatriz Martins conseguiu com Ana Rente (não está em Minsk) em trampolins sincronizados.