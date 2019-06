Messi: "As camisolas não ganham jogos"

Foi com frustração que Lionel Messi reagiu a mais um resultado negativo da Argentina. A equipa empatou com o Paraguai (1-1), no segundo jogo da Copa América e complicou as contas do apuramento para os quartos de final. Os argentinos, comandados por Messi, voltaram a ter um desempenho muito aquém do esperado e Messi assumiu a palavra, após o jogo.

"Estamos à procura de construir uma equipa, é um momento de mudança", justifica, sublinhando que "as camisolas não ganham jogos". A Argentina tem estatuto, mas não o está a provar em campo. A hora, defende o jogador do Barcelona, é de "levantar a cabeça".

"Temos de levantar a cabeça rapidamente e pensar que só depende de nós. Estamos numa situação complicada, com muita gente jovem, que nunca passou por este momento", argumenta, acrescentando que apesar dos resultados, "o grupo é muito unido".

Para estar nos quartos de final da Copa América, a Argentina tem de vencer o Catar. Os campeões asiáticos também têm possibilidades de qualificação, numa competição em que passam à próxima fase os dois primeiros dos três grupos e ainda os dois melhores terceiros. "Seria uma loucura se não passássemos num grupo em que passam três", remata Messi.