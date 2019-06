México com um pé nos "quartos" da Gold Cup

O México venceu o Canadá, no segundo jogo do Grupo A da Gold Cup, por 3-1, e está com o apuramento para os quartos de final bem encaminhado. Andres Guardado foi a grande figura do jogo, ao marcar dois golos.

Roberto Alvarado inaugurou o marcador, ainda, na primeira parte, Guardado ampliou a vantagem, aos 54 minutos, mas o Canadá respondeu por Cavallini. O médio do Betis acabaria por fazer o terceiro golo do México, segundo da conta pessoal, aos 77 minutos.

No outro jogo do Grupo A, Martinica bateu Cuba, por 3-0, com golos de Marveux, Abaul e Kevin Fortune.

O México lidera o grupo, com seis pontos, e defronta Martinica na última jornada. O Canadá tem três pontos, tantos quantos Martinica, que derrotou por 4-0, no primeiro jogo, e defronta Cuba na derradeira ronda.