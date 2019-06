Argentina volta a desiludir na Copa América

A Argentina voltou a não convencer na Copa América, que se realiza no Brasil. Depois da derrota com a Colômbia, a seleção de Messi empatou, 1-1, com o Paraguai, na 2.ª jornada do Grupo B, com Acuña, do Sporting, como suplente não utilizado.

O craque do Barcelona marcou de penálti, aos 57 minutos, o golo que deu um ponto aos argentinos, depois de Richard Sanchez ter inaugurado o marcador, ainda na primeira parte. O desfecho poderia ser bem mais negativo para a equipa treinada por Scaloni se Derlis González, antigo jogador do Benfica, não tivesse falhada um penálti, aos 62 minutos.

Com este resultado, Argentina e Paraguai vão para a última jornada a lutar pelo apuramento para os quartos de final com o Catar. A Colômbia, que bateu os campeões asiáticos, já está qualificada.

Os argentinos precisam de vencer o Catar e que o Paraguai não ganhe à Colômbia na última jornada para se apurarem diretamente. A equipa de Messi pode, ainda, qualificar-se como um dos dois melhores terceiros classificados, dos três grupos da competição.