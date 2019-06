Dois desejos e um braço de ferro

O mercado de transferências continua a mexer com as manchetes dos jornais desportivos e, esta quinta-feira, são recuperados alguns dos nomes que têm animado as notícias.

"O Jogo" preenche a primeira página com Zé Luís: "Spartak apressa ao FC Porto". Administrador executivo dos russos pergunta pela proposta pelo avançado. Pinto da Costa revela que há negociações em curso. Sérgio Conceição assume que pediu o jogador ao presidente. Ainda do Porto, a confirmação de que Osório vai fazer a pré-temporada. Diogo Costa está a caminho do Paços de Ferreira, por empréstimo dos dragões.

"Irredutível", titula "A Bola", como legenda para Rafael Camacho. O extremo do Liverpool rejeita o Schalke e força saída a pensar no Sporting. O jogador recusa renovar com os ingleses e pode assinar por cinco anos pelos leões. O "Record" informa que a permanência de Gudelj em Alvalade está mais complicada e que franceses tentam desviar Robertone. "O Jogo" garante que só falta o sim do médio argentino ao Sporting.

O "Record" faz manchete com Grimaldo: "Braço de ferro". Renovação do lateral está congelada e isso causa desconforto no Benfica. Novo empresário do espanhol não deseja conversar antes do fecho do mercado. Cádiz pode rumar ao Belenenses SAD. Félix já deixou Madrid e voltou para férias. Raúl de Tomás chega à Luz a 1 de julho. O Boca Juniors insiste em Salvio e propõe salário superior ao de Tévez.

A qualificação da Colômbia, de Carlos Queiroz, para os quartos de final da Copa América, após a vitória sobre o Catar, também é notícia de primeira página.

"O Jogo" avalia a capacidade dos potencias adversários do Vitória de Guimarães na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa e o "Record" apresenta as candidatos à presidência do clube: Daniel Rodrigues, Pinto Lisboa e António Cardoso.

"A Bola" destaca entrevista a André Bessa, basquetebolista campeão pela Oliveirense. "Esperei pelo nascimento da minha filha com a medalha ao peito.