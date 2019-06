Jéssica Silva teve outras propostas, mas "o Lyon é o Lyon"

Jéssica Silva acredita que atingiu o topo ao assinar pelo tetracampeão europeu Lyon. A internacional portuguesa revela que teve outras propostas, mas que, quando chegou o gigante francês, não hesitou.

"Tenho a certeza que cheguei ao topo", afirmou a extremo, de 24 anos, em entrevista à Lusa. "Tive outras propostas aliciantes, mas o Lyon é o Lyon, é a melhor equipa do mundo e não pensei duas vezes. Acho que vou encaixar bem no campeonato francês. É um futebol mais físico, mais intenso e com menos paragens do que em Espanha", acrescentou.

Jéssica Silva assinou contrato de dois anos e espera afirmar-se, "embora haja sempre um ano de adaptação". Agora, a avançada que "desfrutar, aprender e crescer" no maior clube do futebol europeu, a nível feminino.

"Sei que vou conseguir evoluir, porque vou treinar com as melhores jogadoras. É uma grande responsabilidade vestir a camisola do Olympique", assumiu.

A jogadora portuguesa a dar cartas



O objetivo de "chegar a uma grande equipa" e de participar na Liga dos Campeões está cumprido - e logo com a equipa que ganhou as últimas quatro edições da prova. Este salto mostra, na opinião de Jéssica Silva, que "os grandes clubes europeus reconhecem cada vez mais a qualidade da jogadora portuguesa".

"Temos uma geração fantástica a aparecer. Os clubes percebem que há trabalho e ambição na jogadora portuguesa e que temos qualidade. Estão mais atentos ao que se faz em Portugal", salientou.

Jéssica Silva é internacional portuguesa, mas falhou a primeira participação da seleção numa grande competição competição, o Euro 2017, devido a lesão. O objetivo é simples: estar no Euro 2021.

"Nunca olhei para trás. Fiquei fora do Europeu, mas agora quero estar numa grande competição europeia com a minha seleção", vincou.