Carlos Queiroz apura Colômbia para os quartos de final da Copa América

A Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, está nos quartos de final da Copa América.

Os "cafeteros" apuraram-se, esta quarta-feira, para a segunda fase da prova, ao baterem o Qatar, por 1-0. O golo foi marcado por Duván Zapata, aos 86 minutos, com assistência do ex-FC Porto James Rodríguez.

Com isto, a Colômbia lidera o grupo B, com seis pontos, mais cinco que Paraguai, segundo classificado e que ainda tem de jogar, e que o Qatar, terceiro. A Argentina, que vai defrontar os paraguaios, está no último lugar, sem pontos.