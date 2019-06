Itália e Espanha continuam vivas no Europeu de sub-21

A Itália falhou o primeiro "match point" para se apurar para as meias-finais do Europeu de sub-21, que organiza, esta quarta-feira, ao perder diante da Polónia, por 1-0, na segunda jornada da fase de grupos. O golo que derrubou a anfitriã foi marcado por Krystian Bielik.

No outro jogo do grupo, a Espanha manteve a esperança de qualificação, ao derrotar a Bélgica, por 2-1. Dani Olmo e Pablo Fornals fizeram os golos da "rojita", Sebastiaan Bornauw reduziu para os belgas, que estão fora da competição.

Estes resultados levam a Polónia ao topo do grupo A, com seis pontos, e um empate na última jornada será suficiente para seguir em frente. Segue-se a Itália, com seis, os mesmos da Espanha, que é terceira classificada. A Bélgica não soma qualquer ponto. Passam para as meias-finais os dois primeiros classificados.