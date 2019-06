Argentina recupera diferença de três golos e sonha com os "oitavos" do Mundial

A última jornada do grupo D do Mundial feminino de futebol foi pejado de polémica, devido ao videoárbitro. No final, a Argentina recuperou de uma diferença de três golos frente à Escócia e continua a sonhar com os oitavos de final, enquanto o Japão perdeu, mas apurou-se para a próxima fase.

Aos 70 minutos de jogo, tudo corria bem para a Escócia, que tinha a passagem aos "oitavos" praticamente assegurada, e tudo corria mal para a Argentina. As britânicas venciam por 3-0, fruto dos golos de Kim Little, Jenny Battie e Erin Cuthbert. Contudo, ao minuto 74, numa jogada em cuja origem a Escócia se queixa de uma falta, Milagros Menendez aproveitou um contra-ataque para reduzir a diferença.

A Argentina acreditou e, cinco minutos depois, Florencia Bonsegundo disparou do meio da rua, com a bola a bater na trave e a entrar. O golo foi atribuído à guarda-redes escocesa, na própria baliza. A Escócia começou a tremer por todos os lados e a Argentina ganhou novo fôlego. Para lá do minuto 90, as sul-americanas tiveram prémio, mas veio com muita controvérsia.

O videoárbitro descortinou uma grande penalidade para a Argentina, a árbitra da partida verificou as imagens no relvado e o penálti foi assinalado. Chamada a cobrar, Bonsengundo permitiu a defesa a Lee Alexander. Porém, o VAR alertou que a guarda-redes escocesa tinha saído da linha e mandou repetir o castigo máximo, sob enormes protestos de toda a equipa britânica. Desta feita, Bonsengundo não perdoou.

Com este resultado, a Escócia ficou fora do Mundial e a Argentina ainda sonha, ainda que de forma remota, com o apuramento para os oitavos de final, como um dos quatro melhores terceiros classificados. Para tal, precisa que o Nova Zelândia-Camarões e o Tailândia-Chile terminem empatados.

O outro jogo do grupo, uma vitória da Inglaterra sobre o Japão, por 2-0, com "bis" de Ellen White, não alterou as contas. As inglesas seguem em frente como vencedoras do grupo, com nove pontos, e as japonesas como "vices", com quatro. Atrás, ficam a Argentina, com dois pontos, e a Escócia, com um.

A Inglaterra fica, nos oitavos de final, à espera de um dos melhores terceiros classificados - exceto Argentina -, enquanto o Japão defrontará o primeiro classificado do grupo E, a decidir entre Holanda e Canadá.