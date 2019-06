Pinto da Costa confirma regresso de Osorio ao FC Porto

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, confirmou, esta quarta-feira, que Yordan Osorio fará parte do plantel principal, na próxima época.

O central venezuelano, de 25 anos, que esta época esteve emprestado ao Vitória de Guimarães, brilhou, na última madrugada, diante do Brasil, na Copa América, e deixou o mundo a falar sobre ele. Contudo, Pinto da Costa sublinhou, no programa "Mercado", do Porto Canal, que Osorio regressa ao Dragão pelo valor que tem e não por um bom jogo.

"O Osorio vem para o FC Porto porque, no final da época, na lista que o treinador me deu de jogadores que quer que façam parte do plantel e vão para estágio logo de início da época, faz parte o Osorio. O Sérgio Conceição não quer o Osorio porque ele jogou bem com o Brasil. Quer porque sabe o que ele vale", frisou o presidente do FC Porto.