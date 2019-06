João Sousa cai nos oitavos de final em Halle

João Sousa foi eliminado nos oitavos de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, esta quarta-feira.

O número um do ténis português, 71.º classificado do "ranking" ATP, caiu perante o croata Borna Coric, número 17 do mundo e quarto cabeça-de-série do torneio. Apesar da derrota, Sousa deu luta, tendo levado o primeiro e o terceiro parciais ao "tie break", e só perdeu ao terceiro "set", ao fim de quase três horas (2h55), por 7-6(6), 5-7 e 7-6(4).

Nos "quartos" da relva de Halle, Coric terá pela frente o francês Pierre-Hugues Herbert, número 43 da hierarquia mundial.