Mourinho disposto a treinar seleções. Que equipas de topo podem recebê-lo?

José Mourinho mudou de ideias e, afinal, está disponível para assumir, no futuro próximo, o comando técnico de uma seleção nacional. O treinador português não encontrou clube para a próxima época e uma perspetiva longínqua tornou-se possibilidade para o imediato. Quais são, então, as seleções de topo que podem receber Mourinho em breve?

"Neste momento, vejo-me mais numa seleção do que num novo clube. Quero experimentar novas competições e penso num Mundial ou Europeu", disse o técnico, em entrevista ao canal Eleven Sports.

A primeira que salta à vista é a Espanha, que esta quarta-feira ficou sem Luís Enrique, por motivos pessoais. O sucessor é o adjunto, Robert Moreno, embora a solução possa ser provisória.

A Argentina tem selecionador, Lionel Scaloni. Contudo, o treinador que começou como interino e passou a efetivo não é consensual e, caso Messi e companhia não façam boa figura na Copa América, a cadeira pode ficar livre.

O mesmo acontece com a seleção do Brasil, orientada por Tite. O técnico de 58 anos, que levou a canarinha aos quartos de final do Mundial 2018, parece seguro no lugar, para já. Porém, sendo a Copa América em terras brasileiras, uma má prestação poderá ditar o fim do reinado de Tite.