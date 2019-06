Detido suspeito de homicídio involuntário de Emiliano Sala

19 jun, 2019 - 19:40 • Redação

A polícia de Dorset deteve um homem de 64 anos da área de North Yorkshire, em Inglaterra, por suspeitas de homicídio negligente do avançado argentino e do piloto do avião que caiu, com ambos a bordo, no dia 21 de janeiro de 2019.