Nápoles pede ajuda ao "melhor empresário do mundo" para contratar James Rodríguez

O Nápoles alistou a ajuda do "melhor empresário do mundo", Jorge Mendes, para contratar James Rodríguez ao Real Madrid. Revelação feita pelo presidente do clube italiano, Aurelio de Laurentiis.

"Jorge Mendes é talvez o melhor e mais inteligente empresário do mundo", elogiou o dirigente, em entrevista à "Radio Kiss Kiss", em conversa sobre a tentativa de contratação do internacional colombiano, que esta época esteve emprestado ao Bayern Munique.

O Nápoles não vai entrar "em loucuras que ponham o futuro em risco", em nome da disputa do campeonato italiano com a Juventus. No entanto, vai tentar melhorar o elenco, se possível com o ex-FC Porto: "James será caro, mas se tivermos de fazer um sacrifício iremos fazê-lo."

James esteve emprestado ao Bayern nas duas últimas épocas. O clube alemão tinha opção de compra de 42 milhões de euros, mas o médio, de 27 anos, pediu que esta não fosse exercida, de modo a poder prosseguir a sua carreira noutro clube. O Nápoles é, para já, a opção mais provável.